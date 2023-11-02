Обозначен срок запуска российского «Биона-М» №3

Биологический спутник «Бион-М» №3 планируется запустить в 2030 году. Соответствующий срок обозначен в докладе заместителя директора по научной работе Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) и научного руководителя одноименной программы Владимира Сычева.
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