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    Ужас какой то.Прокуратура прове...
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    Это приятная новость...Политолог Вароли:...
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    Дмитрий Певцов, известный своими действиями и высказываниями так говорил в конце 2023 года о Серебрякове "Я не видел,...Активист Бородин ...

Активист Бородин просит Генпрокуратуру проверить Серебрякова и Раппопорт

Активист Бородин просит Генпрокуратуру проверить Серебрякова и Раппопорт

Глава "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин заявил, что в ближайшее время обратится в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить актеров Ксению Раппопорт и Алексея Серебрякова на иностранное финансирование.

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Комментарии
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Владимир
Дмитрий Певцов, известный своими действиями и высказываниями так говорил в конце 2023 года о Серебрякове &quot;Я не видел, не слышал ни одного его высказывания против СВО. Их не было. Да, несколько лет назад он дал интервью Дудю*. Ну, кто такой Дудь*, это понятно. И было высказывание по поводу российской власти. Это мнение Алексея, его восприятие власти, мнение обосновано, потому что связано с конкретными эпизодами его жизни. Да, у нас разные мнения о России. Но это не мешает мне уважать его талант и его человеческую позицию. Среди огромного количества брутальных российских артистов он и ещё человека четыре являются настоящими мужчинами.&quot;  Но общественники - это очень важно. Как без них. Они же эксперты и все знают.
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