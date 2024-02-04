Активист Бородин просит Генпрокуратуру проверить Серебрякова и Раппопорт

Владимир

Дмитрий Певцов, известный своими действиями и высказываниями так говорил в конце 2023 года о Серебрякове "Я не видел, не слышал ни одного его высказывания против СВО. Их не было. Да, несколько лет назад он дал интервью Дудю*. Ну, кто такой Дудь*, это понятно. И было высказывание по поводу российской власти. Это мнение Алексея, его восприятие власти, мнение обосновано, потому что связано с конкретными эпизодами его жизни. Да, у нас разные мнения о России. Но это не мешает мне уважать его талант и его человеческую позицию. Среди огромного количества брутальных российских артистов он и ещё человека четыре являются настоящими мужчинами." Но общественники - это очень важно. Как без них. Они же эксперты и все знают.