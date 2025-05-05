Бывшего учредителя «Диетгрупп» обвинили в хищении 14 млн рублей

В Петрозаводский городской суд поступило уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Петрозаводска, которого обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере.
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