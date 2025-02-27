Вокзал для своих: охране в аэропортах выдадут пистолеты, каски и ружья

Охрану аэропортов и вокзалов усилят новыми видами вооружения и обмундирования, узнали «Известия». К привычным электрошокерам, резиновым дубинкам и наручникам на пунктах досмотра добавятся пистолеты, а на периметре — каски, охотничьи ружья и модернизированные средства противодействия БПЛА.
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