Вокзал для своих: охране в аэропортах выдадут пистолеты, каски и ружья

Охрану аэропортов и вокзалов усилят новыми видами вооружения и обмундирования, узнали «Известия». К привычным электрошокерам, резиновым дубинкам и наручникам на пунктах досмотра добавятся пистолеты, а на периметре — каски, охотничьи ружья и модернизированные средства противодействия БПЛА.