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Эксперты раскрыли, как повысить стоимость квартиры для продажи

Эксперты раскрыли, как повысить стоимость квартиры для продажи

Цена жилья зависит от качества ремонта Эксперты "Циана", одной из ведущих российских цифровых платформ в сфере недвижимости, проанализировали рынок и установили прямую зависимость стоимости квадратного метра на вторичном рынке от уровня отделки.

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