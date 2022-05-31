Глава Комитета начальников штабов США: Переговоры были бы логичным выходом из ситуации на Украине

В интервью телеканалу Fox News в понедельник глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли сказал, что логическим выходом из ситуации вокруг Украины было бы урегулирование за столом переговоров.
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