Военное обозрение

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Глава Комитета начальников штабов США: Переговоры были бы логичным выходом из ситуации на Украине

Глава Комитета начальников штабов США: Переговоры были бы логичным выходом из ситуации на Украине

В интервью телеканалу Fox News в понедельник глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли сказал, что логическим выходом из ситуации вокруг Украины было бы урегулирование за столом переговоров.

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