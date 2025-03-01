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Axios: после ссоры между Трампом и Зеленским украинская делегация ждала ещё час

Axios: после ссоры между Трампом и Зеленским украинская делегация ждала ещё час

После ссоры между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским во время переговоров в Белом доме украинская делегация ждала ещё около часа в соседнем кабинете в надежде заключить соглашение по минералам.

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