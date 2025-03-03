Виноделие: инвестиции в висковые дистилляты

ГК «Ладога» (Санкт-Петербург), производитель и импортер алкогольной продукции, начала выпускать виски на основе собственных спиртов — продукции завода дистиллятов, расположенного в Ставропольском крае и приобретенного в 2024 году.
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