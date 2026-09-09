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Метро Москвы решено продлить по семи направлениям Подмосковья

Метро Москвы решено продлить по семи направлениям Подмосковья

Московский метрополитен выйдет с семью линиями за пределы МКАД в ближайшие города Московской области: Красногорск, Химки, Мытищи, Балашиху, Одинцово и два направления Ленинского округа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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