Метро Москвы решено продлить по семи направлениям Подмосковья

Московский метрополитен выйдет с семью линиями за пределы МКАД в ближайшие города Московской области: Красногорск, Химки, Мытищи, Балашиху, Одинцово и два направления Ленинского округа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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