The Guardian: попытка Байдена избраться на второй срок лишила Харрис шансов

Попытка экс-президента Джо Байдена выдвинуть свою кандидатуру на второй срок и оставаться в предвыборной гонке после провала на дебатах с нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом в июле 2024 года лишила шансов на победу следующего кандидата от демократов Камалу Харрис.