Все страны БРИКС сейчас активно работают над созданием единой валюты. Об этом российским СМИ рассказал заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери на полях XV Международного экономического форума.
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