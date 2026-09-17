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Рынок разошёлся: производители ускорителей падали, крупнейшие операторы дата-центров росли

Рынок разошёлся: производители ускорителей падали, крупнейшие операторы дата-центров росли

Акции ИИ-чипов рухнули на волне предупреждений Anthropic — но Microsoft, Google и Meta* в тот же день прибавили по 2% В понедельник акции производителей ИИ-чипов пошли вниз на фоне эскалации публичной дискуссии об экзистенциальных рисках искусственного интеллекта — спусковым крючком стало увольнение исследователя Anthropic Джейкоба Коксона (Jacob Coxon), обвинившего компанию в «игре с нашими жизнями».

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