Рынок разошёлся: производители ускорителей падали, крупнейшие операторы дата-центров росли

Акции ИИ-чипов рухнули на волне предупреждений Anthropic — но Microsoft, Google и Meta* в тот же день прибавили по 2% В понедельник акции производителей ИИ-чипов пошли вниз на фоне эскалации публичной дискуссии об экзистенциальных рисках искусственного интеллекта — спусковым крючком стало увольнение исследователя Anthropic Джейкоба Коксона (Jacob Coxon), обвинившего компанию в «игре с нашими жизнями».