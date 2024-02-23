Вместо заботы — носки. Выяснено, что хотят мужчины на 23 февраля

На 23 февраля мужчины нередко получают в подарок носки и гель для бритья, в то время как им хочется заботы и денег, свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы SuperJob (есть в распоряжении Банки.
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