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«Если я уеду в Россию, подумают, что я сбегаю»: Жерар Депардье не стал переезжать в Россию из-за судебных дел

«Если я уеду в Россию, подумают, что я сбегаю»: Жерар Депардье не стал переезжать в Россию из-за судебных дел

Французский актёр Жерар Депардье отказался от переезда в Россию. Причиной стала возможная негативная реакция французских судов.

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