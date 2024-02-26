Swerve набирает обороты как децентрализованное решение для ликвидности

Swerve, децентрализованный протокол ликвидности, специализирующийся на обмене стейблкоинов, привлек внимание в сфере криптовалют благодаря своему ориентированному на пользователя подходу и значительной общей заблокированной стоимости, которая выросла почти до 1 миллиарда долларов.