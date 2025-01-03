Худший полководец РККА: за что Сталин расстрелял маршала Кулика в 1950 году

В феврале 1942 года решением Верховного Суда СССР Маршал Советского Союза Г. И. Кулик был лишен маршальского звания и понижен до генерал-майора, лишен звания Героя Советского Союза и всех наград, выведен из состава ЦК ВКП(б).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии