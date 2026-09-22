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Зеленский готовит новую пиар-акцию в США после триумфальных ударов ВС РФ

Зеленский готовит новую пиар-акцию в США после триумфальных ударов ВС РФ

РЕН ТВ В глубоком тылу противника наши "Герани" вечером 22 сентября атаковали новые объекты, связанные с обеспечением ВСУ.

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