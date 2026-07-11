Третий этап Кубка Барнаульской Ракеты: выставка авто, верстовая гонка и дрифт

Он пройдет 12 июля недалеко от Барнаула Кубок Барнаульской Ракеты / Фото предоставлено организаторами мероприятия На гоночном треке спортивно-технического клуба "Ракета" 12 июля состоится третий из пяти этапов Кубка Барнаульской Ракеты по дрифту.