Третий этап Кубка Барнаульской Ракеты: выставка авто, верстовая гонка и дрифт

Он пройдет 12 июля недалеко от Барнаула Кубок Барнаульской Ракеты / Фото предоставлено организаторами мероприятия На гоночном треке спортивно-технического клуба "Ракета" 12 июля состоится третий из пяти этапов Кубка Барнаульской Ракеты по дрифту.
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