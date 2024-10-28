Дору Петруци – об «оценках» интернет-пользователей после дебатов между Санду и Стояногло

Дору Петруци, генеральный директор компании IMAS Chişinău, которая занимается социологическими исследованиями, выступил с комментарием по поводу дискуссий, которые происходят после состоявшихся 27 октября предвыборных дебатов между Майей Санду и Александром Стояногло, сообщает Noi.
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