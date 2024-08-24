Белорусская оппозиция: союз нацистов, извращенцев, феминисток РИА Новости/Алексей Витвицкий Светлана Тихановская которая ранее сформировала "Объединенный переходный кабинет", пытаясь, так сказать, править Белоруссией тайком от санитаров, ныне разразилась новым большим интервью для "Немецкой волны"*.
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