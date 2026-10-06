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Царьград

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Жители Поволжья взяли 4,5 млрд рублей до зарплаты за 8 месяцев

Жители Поволжья взяли 4,5 млрд рублей до зарплаты за 8 месяцев

В январе — августе 2026 года жители семи регионов Поволжья оформили через сервис «Деньги до зарплаты» финансовую поддержку на 4,5 млрд рублей, что почти на 59% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

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