Жители Поволжья взяли 4,5 млрд рублей до зарплаты за 8 месяцев

В январе — августе 2026 года жители семи регионов Поволжья оформили через сервис «Деньги до зарплаты» финансовую поддержку на 4,5 млрд рублей, что почти на 59% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
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