Трамп пообещал завершить конфликт на Украине и не допустить третью мировую войну

Избранный президент США Дональд Трамп 19 января в очередной раз заверил, что после вступления в должность намерен завершить конфликт на Украине и приложить усилия для предотвращения третьей мировой войны.
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