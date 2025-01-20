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Трамп пообещал завершить конфликт на Украине и не допустить третью мировую войну

Трамп пообещал завершить конфликт на Украине и не допустить третью мировую войну

Избранный президент США Дональд Трамп 19 января в очередной раз заверил, что после вступления в должность намерен завершить конфликт на Украине и приложить усилия для предотвращения третьей мировой войны.

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