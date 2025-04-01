У европейских армий есть хорошая артиллерия, танки и истребители. Однако в ряде военных отраслей имеются существенные проблемы При сравнении военной мощи европейские страны НАТО явно превосходят Россию.
Страны ЕС начали разработку крылатых ракет для уничтожения России
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
ПО СУСАЛАМ ДАТЬ...ПО СУСАЛАМ
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13 час.
Ю
Юрий
Спасибо, не знал как правильно.
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13 час.
Борис Кокин
Блин, какие же они наивные, ну прям как дети, и истоия их нихрена ничему не учит, сколько той "лучшей" западной техники разобрали на металлолом, а они всё бахвалятся.
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5 час.
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