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Страны ЕС начали разработку крылатых ракет для уничтожения России

Страны ЕС начали разработку крылатых ракет для уничтожения России

У европейских армий есть хорошая артиллерия, танки и истребители. Однако в ряде военных отраслей имеются существенные проблемы При сравнении военной мощи европейские страны НАТО явно превосходят Россию.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
ПО СУСАЛАМ ДАТЬ...ПО СУСАЛАМ
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13 час.
Ю
Юрий
Спасибо, не знал как правильно.
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13 час.
Борис Кокин
Блин, какие же они наивные, ну прям как дети, и истоия их нихрена ничему не учит, сколько той &quot;лучшей&quot; западной техники разобрали на металлолом, а они всё бахвалятся.
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5 час.
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