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Юрист Лукинова: повреждённую посылку нужно сразу зафиксировать на фото и видео

Юрист Лукинова: повреждённую посылку нужно сразу зафиксировать на фото и видео

Юрист Софья Лукинова рассказала, что при повреждении посылки важно установить, когда возник ущерб. В беседе с газетой «Известия» Лукинова посоветовала сохранить квитанции и документы о стоимости вложения, а повреждения упаковки и содержимого зафиксировать на фото и видео.

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