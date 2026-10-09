Юрист Лукинова: повреждённую посылку нужно сразу зафиксировать на фото и видео

Юрист Софья Лукинова рассказала, что при повреждении посылки важно установить, когда возник ущерб. В беседе с газетой «Известия» Лукинова посоветовала сохранить квитанции и документы о стоимости вложения, а повреждения упаковки и содержимого зафиксировать на фото и видео.