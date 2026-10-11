Тыквенный суп с морковными клёцками

Насыщенный, овощной, осенний суп-пюре. Морковные клецки не имеют ярко выраженного морковного вкуса, но добавляют сытности и яркости готовому блюду.
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