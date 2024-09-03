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Разведчики ВС РФ рассказали о взятии опорника ВСУ у Гродовки

Разведчики ВС РФ рассказали о взятии опорника ВСУ у Гродовки

Разведывательные подразделения группировки «Центр» благодаря совместной работе с российскими штурмовиками и артиллеристами заняли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Гродовка на авдеевском направлении.

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