Разведчики ВС РФ рассказали о взятии опорника ВСУ у Гродовки

Разведывательные подразделения группировки «Центр» благодаря совместной работе с российскими штурмовиками и артиллеристами заняли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Гродовка на авдеевском направлении.
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