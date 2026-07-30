MWM: слова Путина о "Цирконе" стали сигналом для потенциальных противников

Владимир Путин заявил о совершенствовании гиперзвуковой ракеты «Циркон». По мнению Military Watch Magazine, это подтверждает позицию Москвы о технологическом преимуществе России в области гиперзвукового оружия.
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