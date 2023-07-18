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Минэнерго России предлагает заметно нарастить экспорт энергоресурсов в страны Азии

Минэнерго России предлагает обновить цели госпрограммы развития энергетики и нарастить экспорт энергоресурсов в страны АТР к концу 2024 года до 40%, пишут «РИА Новости» со ссылкой на проект постановления правительства, разработанного министерством.

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