Минэнерго России предлагает заметно нарастить экспорт энергоресурсов в страны Азии

Минэнерго России предлагает обновить цели госпрограммы развития энергетики и нарастить экспорт энергоресурсов в страны АТР к концу 2024 года до 40%, пишут «РИА Новости» со ссылкой на проект постановления правительства, разработанного министерством.
Минэнерго России предлагает обновить цели госпрограммы развития энергетики и нарастить экспорт энергоресурсов в страны АТР к концу 2024 года до 40%, пишут «РИА Новости» со ссылкой на проект постановления правительства, разработанного министерством.
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