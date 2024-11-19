Педофил подал в суд на журналистов за заметку о себе

На Урале осужденный за педофилию мужчина подал в суд на журналистов из газеты «Диалог» в Полевском. Интересно, что в публикации не была напечатана его фамилия, но он узнал в заметке «Педофилу дали срок 17 лет» себя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии