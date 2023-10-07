Арифметика имеет биологическое происхождение – это выражение в символах “глубинной структуры” нашего восприятия

Все знают, что арифметика верна: 2 + 2 = 4. Но, как ни странно, мы не знаем, почему это так. Выйдя за рамки привычных представлений о числах, исследователи показали, что арифметика имеет биологические корни и является естественным следствием того, как устроено восприятие окружающего нас мира.