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Этот таинственный мир

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Арифметика имеет биологическое происхождение – это выражение в символах “глубинной структуры” нашего восприятия

Арифметика имеет биологическое происхождение – это выражение в символах “глубинной структуры” нашего восприятия

Все знают, что арифметика верна: 2 + 2 = 4. Но, как ни странно, мы не знаем, почему это так. Выйдя за рамки привычных представлений о числах, исследователи показали, что арифметика имеет биологические корни и является естественным следствием того, как устроено восприятие окружающего нас мира.

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