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Каррагер о победе «Ливерпуля» над «Арсеналом»: «Настоящий Диас вернулся, это может стать ключевым »

Каррагер о победе «Ливерпуля» над «Арсеналом»: «Настоящий Диас вернулся, это может стать ключевым »

Мерсисайдская команда добилась победы над «Арсеналом» (2:0) в выездном матче Кубка Англии. 26-летний игрок атаки гостей установил окончательный счет.

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