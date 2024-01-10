НГС - Красноярск
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НГС - Красноярск

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Свежие комментарии

  • Иван
    Терехов вообще умный мужик, в губернаторы идет. Кто знал, что в таблетках перед сном мухоморы есть5 человек отравил...
  • DenSir
    да просто хочет Москва к рукам прибрать местные фирмы и дело в шляпе«Русгидро» купила...

На крещение в Красноярске организуют две купели

На крещение в Красноярске организуют две купели

В мэрии Красноярска рассказали, где в городе можно будет окунуться в воду на Крещение. В этом году, как и в прошлом, в городе оборудуют две купели, на правом и левом берегу: на левом берегу совершить омовение можно будет на набережной за Центральным парком; на правом берегу — в сквере Энтузиастов за ТЦ «Красноярье» (проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 120).

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