"Передаем Донёрбеку за проезд": блогер выяснил, откуда у диаспор могут быть "теневые" миллиарды

Откуда у диаспор в России большие деньги, а то, что это так - нет никаких сомнений, если учесть, как они оперативно нанимают адвокатов для совершивших преступления земляков, как бойко защищают мигрантов.
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