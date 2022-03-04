Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Вот суки , по больному бьют .😂😂😂😂Sorare перестанет...
  • Олег Едаменко
    Вот это вот всё щас - серьёзно? Нет, правда?!!! КАРТОЧКИ?!!!!!Sorare перестанет...
  • Марина
    о его дисквалифицировали за смешивание спорта и политики? Или ему можно?Украинский арбитр...

Петров о 2:5 с «Авангардом»: «Все объяснили, все рассказали, не знаю, почему так получается. Без шансов было в третьем периоде»

Кирилл Петров заявил, что «Авангард» не дал шансов «Ак Барсу» в третьем периоде второго матча серии. Казанский клуб проиграл игру со счетом 2:5 и уступает 0-2 в серии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх