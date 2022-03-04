Петров о 2:5 с «Авангардом»: «Все объяснили, все рассказали, не знаю, почему так получается. Без шансов было в третьем периоде»

Кирилл Петров заявил, что «Авангард» не дал шансов «Ак Барсу» в третьем периоде второго матча серии. Казанский клуб проиграл игру со счетом 2:5 и уступает 0-2 в серии.
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