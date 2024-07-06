Игорь Руденя поздравил жителей Лесного округа с Днем муниципального образования

6 июля – День Лесного муниципального округа. Праздничные мероприятия приурочены также к 254-й годовщине победы русского флота в Чесменском сражении, которая будет отмечаться 7 июля, в День воинской славы России.
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