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Единая лига ВТБ. МБА-МАИ встретится с «Автодором»

Столичная МБА-МАИ на домашней арене встретится с саратовским «Автодором». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат МБА-МАИ – Автодор Дата проведения 30 ноября, 16.

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