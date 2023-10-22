В Миллерово завершила работу очная площадка  всероссийской контрольной «Выходи решать!»

В первой декаде октября завершилась ежегодная Всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать!», в ходе которой имеющиеся знания по нескольким предметам естественно-научного цикла наряду с россиянами смогли проверить участники более чем из 20 стран мира.
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