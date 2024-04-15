Искусственный интеллект «оживил» героев известных картин, мультиков и президентов с денежных купюр

Один художник-график решил с помощью современных технологий увидеть, как могли бы выглядеть персонажи великих полотен, а также другие рисованные герои, если бы они вдруг ожили и сошли с картин, телеэкранов, денежных купюр… Имя этого экспериментатора – Натан Шипли и живет он в Сан-Франциско.