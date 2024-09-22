«Виноваты «обломки» БПЛА. Почему официально не озвучивают прилет дронов?»: Мнение обозревателя

Обозреватель издания Блокнот Александр Пылев в своей публикации рассказал почему официальные власти несмотря на явные признаки (вплоть до видеофиксации) поражения военных и гражданских объектов на территории РФ, постоянно пишут, что все дроны сбиты.
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