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Царьград

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Бывшего премьер-министра Японии пытались убить: приговор - 10 лет тюрьмы

Бывшего премьер-министра Японии пытались убить: приговор - 10 лет тюрьмы

В японском Вакаяма суд присяжных осудил Рюдзи Кимуру на 10 лет за попытку покушения на премьер-министра Фумио Кисиду.

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