Люди «не могут дышать» во время просмотра видео, где спелеолог застрял в очень тесной пещере

Популярный спелеолог Джейкоб Сандерс исследовал очередную пещеру, но переоценил свои силы. На записанном им видео заметно, как мужчина пытается пробраться в чрезвычайно узкую щель — многие люди только от просмотра записи захотели выйти на воздух.