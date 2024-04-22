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Люди «не могут дышать» во время просмотра видео, где спелеолог застрял в очень тесной пещере

Люди «не могут дышать» во время просмотра видео, где спелеолог застрял в очень тесной пещере

Популярный спелеолог Джейкоб Сандерс исследовал очередную пещеру, но переоценил свои силы. На записанном им видео заметно, как мужчина пытается пробраться в чрезвычайно узкую щель — многие люди только от просмотра записи захотели выйти на воздух.

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