Люди «не могут дышать» во время просмотра видео, где спелеолог застрял в очень тесной пещере

Популярный спелеолог Джейкоб Сандерс исследовал очередную пещеру, но переоценил свои силы. На записанном им видео заметно, как мужчина пытается пробраться в чрезвычайно узкую щель — многие люди только от просмотра записи захотели выйти на воздух.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии