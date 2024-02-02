SHOT: Михаила Ефремова могут досрочно освободить из заключения весной

По словам Ивана Охлобыстина, в марте у него появляется возможность подать заявку на УДО.Михаила Ефремова могут досрочно освободить из заключения этой весной, по словам кума артиста Ивана Охлобыстина, в марте у него появляется возможность подать заявку на условно-досрочное освобождение (УДО).