SHOT: Михаила Ефремова могут досрочно освободить из заключения весной

По словам Ивана Охлобыстина, в марте у него появляется возможность подать заявку на УДО.Михаила Ефремова могут досрочно освободить из заключения этой весной, по словам кума артиста Ивана Охлобыстина, в марте у него появляется возможность подать заявку на условно-досрочное освобождение (УДО).
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