Erl Schweizer

"Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что прибыла в Киев для обсуждения вступления Украины в Евросоюз." Акушерка Урсула фон дер Ляйен давно выбрала Украине нацистский путь в ЕС, таких визитеров из Германии Украина видела за 1941-1945 годы миллионы, тогда тоже пытались завести новые порядки, в принципе ничего нового кроме выполнения грязной работы за натовские деньги местными предателями , бандеровцами, нацистами.