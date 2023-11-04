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Фон дер Ляйен заявила, что приехала в Киев для обсуждения пути Украины в ЕС

Фон дер Ляйен заявила, что приехала в Киев для обсуждения пути Украины в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что прибыла в Киев для обсуждения вступления Украины в Евросоюз.

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Комментарии
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Erl Schweizer
&quot;Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что прибыла в Киев для обсуждения вступления Украины в Евросоюз.&quot; Акушерка Урсула фон дер Ляйен давно выбрала Украине нацистский путь в ЕС, таких визитеров из Германии Украина видела за 1941-1945 годы миллионы, тогда тоже пытались завести новые порядки, в принципе ничего нового кроме выполнения грязной работы за натовские деньги местными предателями , бандеровцами, нацистами.
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1 д.
ВС
Вадим Скоробогатов
А не пора ли ей идти в ПИ....У   ...То есть работать по специальности????
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1 д.

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