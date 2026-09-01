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Складной iPhone Ultra и iPhone 18 Pro Max показали на новых макетах за 8 дней до большой презентации Apple

Складной iPhone Ultra и iPhone 18 Pro Max показали на новых макетах за 8 дней до большой презентации Apple

iPhone 18 Pro Max показали в четырех цветах Автор YouTube-канала Unbox Therapy Льюис Хильзентегер продемонстрировал новые макеты будущих iPhone 18 Pro Max и первого складного iPhone (согласно предварительным данным, он будет называться iPhone Ultra).

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