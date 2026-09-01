Складной iPhone Ultra и iPhone 18 Pro Max показали на новых макетах за 8 дней до большой презентации Apple

iPhone 18 Pro Max показали в четырех цветах Автор YouTube-канала Unbox Therapy Льюис Хильзентегер продемонстрировал новые макеты будущих iPhone 18 Pro Max и первого складного iPhone (согласно предварительным данным, он будет называться iPhone Ultra).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым