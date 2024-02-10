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Чернышенко и Минниханов оценили готовность ИТ-парка к «Играм будущего» в Казани

Чернышенко и Минниханов оценили готовность ИТ-парка к «Играм будущего» в Казани

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов оценили готовность ИТ-парка имени Башира Рамеева в Казани к предстоящему фиджитал-чемпионату «Игры будущего».

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