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Мировое обозрение

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Внутри звезд могут жить черные дыры как паразиты — новое исследование

Внутри звезд могут жить черные дыры как паразиты — новое исследование

Физики-теоретики допустили, что внутри плотных звезд могут скрываться микроскопические черные дыры, ведущие себя как гравитационные паразиты.

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