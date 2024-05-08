“Мать и дочь – одна сатана”: станет ли Орбакайте иностранным агентом

Известная артистка России Кристина Орбакайте может быть признана иностранным агентом. Почему Минюст проявил интерес к певице, и получит ли такой статус ее мать — народная артистка СССР Алла Пугачева, остается вопросом.
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