MESU Sep 10: 7666 Reclaim or 7628 Breakdown? Micro E-mini S&P 500 Index Futures (Sep 2026) CME_MINI:MESU2026 Zhuge1iang MESU is trading around 7,647, with the short-term structure still under pressure.
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