Трамп счел комплиментом слова Путина о предпочтительности Байдена

Global Look Press/Michael Reynolds/Consolidated News Photos Бывший президент США Дональд Трамп назвал комплиментом слова российского лидера Владимира Путина о том, что России предпочтительнее иметь дело с действующим главой Штатов Джо Байденом.
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