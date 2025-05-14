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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глебов о «Динамо» при Гусеве: «Стало чуть больше тактики и теории при подготовке к матчам. Больше стало командных действий»

Глебов о «Динамо» при Гусеве: «Стало чуть больше тактики и теории при подготовке к матчам. Больше стало командных действий»

— Что изменилось в игре «Динамо» и атмосфере в раздевалке после отставки Лички? — В плане атмосферы в раздевалке не скажу, что что-то поменялось.

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